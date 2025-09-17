На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Делегация ВАРМСУ навестила ветерана Великой Отечественной войны в Ереване

Губернатор Владимиров: ветераны Великой Отечественной для России всегда родные
Пресс-служба ВАРМСУ

Ветераны Великой Отечественной войны, где бы они ни жили, — для России всегда родные. Уважение к подвигу ветеранов, поколению победителей и спустя 80 лет объединяет людей по разные стороны границ. Об этом заявил глава Ставрополья Владимир Владимиров во время визита делегации ВАРМСУ и российских городов к ветерану Великой Отечественной войны и участнице блокады Ленинграда Галине Петуховой, в настоящее время проживающей в Ереване.

В составе делегации, которую возглавил Владимиров, также были, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов и глава Невинномысска, Герой России Михаил Миненков.

Сообщается, что знакомство с ветераном состоялось в июне текущего года, когда в рамках рабочего визита в Армению Гусева совместно с главами муниципалитетов посетила в Ереване Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы», где прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. На той встрече Галина Петухова рассказала российской делегации, что многие годы в ее квартире не проводился ремонт.

В год 80-летия Победы ВАРМСУ совместно с муниципальным сообществом Ставропольского края и армянской диаспорой Ставрополья откликнулись на просьбу ветерана и помогли с ремонтом в квартире, в сентябре он был полностью завершен.

После российские муниципалы вновь навестили ветерана и подарили Галине Петуховой современный телевизор.

«Забота о ветеранах Великой Отечественной войны — не просто задача, а священный долг», — подчеркнул Ворошилов.

Отмечается, что визит делегации является важным символом живой заботы и поддержки ветеранов Великой Победы за пределами России. В ВАРМСУ подчеркнули, что уделяют особое внимание сохранению исторической памяти и достойному отношению к тем, кто своим подвигом навсегда вписал себя в историю страны.

