Российский школьник провалился в люк, засыпанный листвой

В Красноярске 13-летний школьник случайно провалился в люк. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди» со ссылкой на мать пострадавшего мальчика.

Инцидент произошел 17 сентября в Октябрьском рай районе. По словам женщины, ее сын шел рядом с домом №6 по улице Гусарова, когда не заметил люк, крышка которого была засыпана листвой, наступил на него и провалился.

«Он говорит: «Я не мог, мама, кричать». Сам выбрался, сел рядом и позвонил мне. У него вывих ноги, ушиб спины и локтей», — рассказала женщина, добавив, что он не свалился в канализацию, а повис на локтях.

Женщина отметила, что ее сына спасла быстрая реакция и удача. На место ЧП выехали городские коммунальные службы.

Ранее в Ярославской области пенсионерка чудом выжила, провалившись в лесу в семиметровый колодец.