Избил трубой и пытал утюгом: россиянин издевался над знакомой, которой обещал ремонт

В Подольске мужчина пытал утюгом знакомую, которой обещал помочь с ремонтом
Telegram-канал «СК Подмосковья»

В Московской области перед судом предстанет 54-летний мужчина, который напал на хозяйку квартиры, которой он обещал сделать ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, инцидент, в результате которого обвиняемый стал фигурантом сразу двух уголовных дел — «Незаконное лишение свободы с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия» и «Разбой» УК РФ — произошел 24 августа в Подольске.

Обвиняемый, находясь в квартире знакомой, которой он обещал сделать ремонт, потребовал у последней отдать деньги, которые у нее есть. Когда женщина ответила отказом, он разозлился и решил взять нужное ему силой. Он преградил дорогу из квартиры, а затем избил женщину трубой.

«После, взяв утюг-парогенератор, раскаленной частью прижег правое бедро женщины. Услышав крики потерпевшей, соседи вызвали на место сотрудников правоохранительных органов», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, прихватив с собой шкатулку с украшениями потерпевшей, но его задержали.

Выяснилось, что обвиняемый был ранее судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ранее стало известно о жительнице Португалии с психическим расстройством, которая годами пытала сына.

