Токаев прокомментировал попытки ограничить языки постоянно проживающих народов Казахстана

Токаев: попытки очернить политику «единства в многообразии» будут пресекаться

Попытки подорвать или очернить политику «единства в многообразии» будут пресекаться в соответствии с законом, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Он отметил, что важно проводить политику межэтнической, межрелигиозной и межнациональной толерантности, а также взаимного уважения.

«Попытки ограничить свободное применение языков постоянно проживающих народов в Казахстане будут пресекаться», — сказал он.

Токаев добавил, что толерантность и широта взглядов народов Казахстана успешно воплощаются в сбалансированной и миролюбивой внешней политике страны.