На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Rambler&Co получил премию «Дело в людях» за проект по цифровой грамотности

Rambler&Co стал лауреатом конкурса «Дело в людях»
true
true
true
close
Предоставлено пресс-службой Rambler&Co

Холдинг Rambler&Co стал лауреатом конкурса «Дело в людях» в специальной номинации «Вклад в устойчивое цифровое общество». Награду получил проект «На скорости медиа», представленный на первых «Играх Будущего», сообщила пресс-служба холдинга.

Сообщается, что концепция креативной локации представляла собой единую систему здоровых привычек: интерактивная фиджитал-зона проекта включала тест на медиаграмотность через чат-бот, велотренажер, превращающий мышечную активность в заряд для гаджетов, браузерную игру-гонку с распознаванием фейковых новостей и модуль спидрайтинга для оценки скорости и грамотности набора текста.

Баллы, набранные участниками, конвертировались в витаминные напитки, снеки и фирменные технопризы от холдинга.

«Мы создали пространство, где физическая активность, критическое мышление и осознанность переплетаются, формируя новый способ взаимодействия с пользователями. Наш проект — это эволюция роли СМИ: сегодня быть социально ответственными значит не просто информировать, а развивать практические навыки для противодействия цифровым вызовам времени», — подчеркнула директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева.

Ранее сообщалось, что конкурс «Дело в людях», организованный Ассоциацией менеджеров, направлен на выявление и распространение опыта социально ответственного ведения бизнеса, а также повышение прозрачности и конкурентоспособности российских компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами