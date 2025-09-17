Rambler&Co получил премию «Дело в людях» за проект по цифровой грамотности

Холдинг Rambler&Co стал лауреатом конкурса «Дело в людях» в специальной номинации «Вклад в устойчивое цифровое общество». Награду получил проект «На скорости медиа», представленный на первых «Играх Будущего», сообщила пресс-служба холдинга.

Сообщается, что концепция креативной локации представляла собой единую систему здоровых привычек: интерактивная фиджитал-зона проекта включала тест на медиаграмотность через чат-бот, велотренажер, превращающий мышечную активность в заряд для гаджетов, браузерную игру-гонку с распознаванием фейковых новостей и модуль спидрайтинга для оценки скорости и грамотности набора текста.

Баллы, набранные участниками, конвертировались в витаминные напитки, снеки и фирменные технопризы от холдинга.

«Мы создали пространство, где физическая активность, критическое мышление и осознанность переплетаются, формируя новый способ взаимодействия с пользователями. Наш проект — это эволюция роли СМИ: сегодня быть социально ответственными значит не просто информировать, а развивать практические навыки для противодействия цифровым вызовам времени», — подчеркнула директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева.

Ранее сообщалось, что конкурс «Дело в людях», организованный Ассоциацией менеджеров, направлен на выявление и распространение опыта социально ответственного ведения бизнеса, а также повышение прозрачности и конкурентоспособности российских компаний.