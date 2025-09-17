На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Центр «Наследие» поставил более 800 тонн помощи с начала СВО

Центр «Наследие» передал автомобиль УАЗ «Патриот» бойцам в зоне СВО
АНО «Центр «Наследие»

С начала СВО центр «Наследие» передал российским бойцам более 800 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба центра.

В рамках поддержки защитников Донбасса недавно центр передал бойцам автомобиль УАЗ «Патриот». Также недавно в зону СВО было доставлено 2160 бутылок питьевой воды.

За вклад и преданность общему делу представители центра «Наследие» также передали благодарность Андрею Спиридонову, руководителю благотворительной программы «Наследие Донбасса» имени воина-интернациолиста Александра Спиридонова.

«Его неустанные усилие и личное участие вдохновляют команду центра и всех партнеров», — говорится в сообщении.

В «Наследии» отметили, что центр продолжит активно работать, расширяя свою помощь и поддержку.

