Россиянам на Wildberries стал доступен заказ шин с самовывозом

Wildberries запустила самовывоз товаров из автомагазинов в 66 городах России
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) расширила сервис самовывоза автотоваров, подключив 139 точек федеральной сети «Колеса Даром». Теперь услуга охватывает 66 городов России — от Сибири до Кубани, сообщила пресс-служба РВБ.

Уточняется, что клиенты маркетплейса могут заказать необходимые товары на онлайн-витрине и затем забрать их в выбранном автосервисе, где им также доступны услуги по обслуживанию машины.

В компании отметили, что ассортимент сети шинно-сервисных центров на витрине Wildberries насчитывает уже более 8 тыс. позиций, в том числе на ней представлены авто- и мотошины, аккумуляторы, колесные диски и моторные масла. Заказы собираются в течение часа и хранятся в точке до семи дней.

РВБ сообщила, что планирует увеличить число партнерских проектов в автомобильной категории за счет подключения автосервисов, интернет-магазинов и станций техобслуживания к новым моделям поставок. В компании подчеркнули, что модель Click&Collect способствует увеличению у партнеров Wildberries кросс-продаж, расширению их ассортимента и дополнительных услуг, а также покупательского трафика как из онлайн-, так и из офлайн-пространства.

