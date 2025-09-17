В Госдуме оценили появление аниме-героев в математических задачах для школьников

Использование элементов аниме в образовании, в том числе, математических задачах, является допустимым, они привлекают школьников, которые по-другому воспринимают мир. Об этом «Москве 24» заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя новость о появившихся в российских школах задачах, связанных с персонажами аниме «Атака титанов».

«Сейчас другие дети, и я полагаю, что зрительное восприятие и формулировки, которые содержатся в учебниках, им ничуть не навредят. <...> Мы живем в XXI веке, и мне думается, что это не просто допустимо, а даже привлекательно для детей», — отметила парламентарий.

Она отметила, что такой метод может разнообразить процесс. Однако использовать такую мультипликацию в сочинениях на ЕГЭ недопустимо, подчеркнула депутат. Останина напомнила, что изучение аниме не входит в программу уроков русского языка и литературы.

Руководитель «Совета отцов» при уполномоченном по правам ребенка при президенте России Андрей Коченов до этого призвал отменить аниме. Коченов заявил, что в аниме содержатся порнографические сцены и насилие. Он считает, что ограничение контента не навредит культуре, так как в России достаточно своих героев.

