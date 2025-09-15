На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оштрафовал Божену Рынску по статье о возбуждении ненависти

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Тверской районный суд вынес приговор блогеру и писательнице Божене Рынске (Малашенко) по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«По результатам <...> рассмотрения Тверской районный суд признал Малашенко виновной по ст. 20.3.1 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В мае 2025 года RT сообщало, что МВД РФ обнаружило в высказываниях Рынски признаки нарушения статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В марте того же года на Рынску написал заявление глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он попросил прокуратуру проверить журналистку на иностранное финансирование. Также отмечалось, что Рынска занималась «русофобской деятельностью», — в том числе называла россиян животными.

Кроме того, по данным RT, блогер получает деньги от основателя ЮКОСа Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом) «взамен на лояльность и политические публикации в соцсетях».

Ранее Рынска заявляла, что злится на себя за тоску по Москве.

