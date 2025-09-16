Названы лидеры среди регионов по решению технических задач

Всероссийская контрольная «Выходи решать!» провела исследование по решению технических задач в регионах России, в результате которого выявлено, что наибольший процент победителей по разным дисциплинам приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан и Томскую область. Об этом говорится в сообщении организаторов.

По результатам решения задач по математике в топ-10 регионов вошли: Москва (18% победителей), Московская область (12%), Санкт-Петербург (11%), Республика Татарстан (8%), Новосибирская область (7%). В тройку лучших по физике попали: Москва (15%), Санкт-Петербург (13%) и Московская область (10%). По данным исследования, физика пользуется популярностью у 45% участников.

Лидирующие позиции среди регионов по информатике занимают Республика Татарстан (17%), Москва (16%), Санкт-Петербург (12%), Новосибирская (10%) и Московская (8%) области. Также в десятку лучших попали: Ханты Мансийский АО (7%), Томская область (6%), Краснодарский край (5%), Пермский край (4%) и Свердловская область (3%).

Аналитики также отмечают интерес у россиян к биологии — ее выбирают 18% участников контрольной.

Появившийся только в прошлом году предмет «Астрономия» подтвердили популярность этой дисциплины среди россиян. В топ-5 регионов вошли Санкт-Петербург (20%), Томская область (12%), Республика Татарстан (11%), Москва (10%) и Свердловская область (8%).

Ранее россияне стали активнее интересоваться техническими дисциплинами.