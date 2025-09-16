На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы лидеры среди регионов по решению технических задач

Контрольная «Выходи решать!» назвала лидеров среди регионов по решению технических задач
true
true
true
close
Архив «Физтех-Союза»

Всероссийская контрольная «Выходи решать!» провела исследование по решению технических задач в регионах России, в результате которого выявлено, что наибольший процент победителей по разным дисциплинам приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан и Томскую область. Об этом говорится в сообщении организаторов.

По результатам решения задач по математике в топ-10 регионов вошли: Москва (18% победителей), Московская область (12%), Санкт-Петербург (11%), Республика Татарстан (8%), Новосибирская область (7%). В тройку лучших по физике попали: Москва (15%), Санкт-Петербург (13%) и Московская область (10%). По данным исследования, физика пользуется популярностью у 45% участников.

Лидирующие позиции среди регионов по информатике занимают Республика Татарстан (17%), Москва (16%), Санкт-Петербург (12%), Новосибирская (10%) и Московская (8%) области. Также в десятку лучших попали: Ханты Мансийский АО (7%), Томская область (6%), Краснодарский край (5%), Пермский край (4%) и Свердловская область (3%).

Аналитики также отмечают интерес у россиян к биологии — ее выбирают 18% участников контрольной.

Появившийся только в прошлом году предмет «Астрономия» подтвердили популярность этой дисциплины среди россиян. В топ-5 регионов вошли Санкт-Петербург (20%), Томская область (12%), Республика Татарстан (11%), Москва (10%) и Свердловская область (8%).

Ранее россияне стали активнее интересоваться техническими дисциплинами.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами