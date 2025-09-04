Женщина во время прогулки нашла клад, названный «величайшей находкой десятилетия»

Independent: в Чехии женщина нашла клад, в котором было 2150 серебряных динариев

В Чехии женщина во время обычной прогулки наткнулась на керамический горшок, в котором оказалось более 2150 серебряных монет, известных как динарии, пишет Independent. По словам экспертов, это «величайшая находка последнего десятилетия».

По оценкам археологов, кладу около 900 лет. Монеты сейчас изучают специалисты Института археологии Академии наук Чешской Республики в Праге и Чешского музея серебра в Кутной Горе. Находка уже была охарактеризована как одна из крупнейших за последнее десятилетие.

Археолог Филип Велимский пояснил, что клад, вероятно, был спрятан в первой четверти XII века во время внутренней политической нестабильности, когда члены династии Пржемыслов спорили за пражский княжеский трон.

«Монеты представляли собой огромную сумму, недоступную для обычного человека. Можно сравнить это с выигрышем миллиона в джекпоте», — отметил он.

Эксперты предполагают, что монеты могли быть «военной добычей» или жалованием для солдат, так как Кутногорский край в то время был известен частыми конфликтами за пражский трон. Первичный анализ показал, что динарии были отчеканены между 1085 и 1107 годами на нескольких монетных дворах региона, вероятно, из привезенного серебра.

По словам Ленки Мазачовой, директора Чешского музея серебра, монеты пройдут очистку, реставрацию и спектральный анализ, после чего их планируют выставить для широкой публики.

Ранее археологи в Индонезии нашли 3000-летний топор с признаками «внеземного происхождения».