Жители Подмосковья стали чаще сдавать кровь и ее компонтенты

Почти 50 тысяч человек сдали кровь и ее компоненты в Подмосковье с начала года
Global Look Press

С начала 2025 года почти 50 тыс. человек сдали кровь и ее компоненты в Подмосковье, рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он отметил, что это на 1,2 тыс. больше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Сегодня у нас есть тысячи постоянных доноров, которые регулярно сдают кровь и ее компоненты, и все больше людей решают впервые попробовать себя в этой важной и благородной миссии», — сказал Забелин.

Он напомнил, что кровь и ее компоненты можно сдать в Московском областном центре крови, в его подразделениях, а также в рамках выездных донорских акций.

Также Забелин отметил, что донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других.

Напомним, стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование перед донацией в учреждении службы крови.

