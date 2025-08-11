На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ВДНХ пройдет инклюзивный забег в поддержку людей с ограниченными возможностями

Забег «Больше чем можешь» соберет средства на реабилитацию людей с инвалидностью
true
true
true
close
Пресс-служба ВДНХ

На территории ВДНХ 14 сентября состоится третий благотворительный забег, организованный фондом «Больше чем можешь». Мероприятие направлено на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на сайте мэра Москвы.

В этот раз забег станет частью открытого чемпионата Москвы по кибатлетике и объединит участников разного возраста, опыта и физических возможностей. Организаторы уточнили, собранные средства будут направлены на организацию реабилитационных тренировок для людей с инвалидностью в различных городах России.

«Парный забег «Больше чем можешь» — не просто спортивное событие, а социальная инициатива, направленная на поддержку людей с детским церебральным параличом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и другими нозологиями разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Забег призван помочь людям с ограниченными возможностями здоровья стать ближе к общественной и спортивной жизни. Кроме того, дистанции подобраны так, чтобы их могли преодолеть как начинающие бегуны, так и опытные спортсмены, семьи с детьми, пожилые люди и атлеты с инвалидностью.

Стартовая площадка забега разместится на территории центра ассистивных технологий «Феникс», а маршруты пройдут вдоль ВДНХ. Участники смогут пробежать дистанцию протяженностью от 1,5 до 11 километров как самостоятельно, так и в паре, используя для синхронизации движений специальную связывающую ленту. На финишной черте каждая команда получит две медали, которые складываются в одну — символ единства.

Чтобы принять участие в забеге, необходимо зарегистрироваться заранее. Стоимость участия начинается от тысячи рублей. Для людей с инвалидностью участие в мероприятии предоставляется бесплатно.

Как отметили организаторы, организация подобных событий отвечает целям национального проекта «Инфраструктура для жизни», который направлен на обеспечение доступной среды и комфортных условий для всех групп населения.

