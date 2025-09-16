На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России упали продажи спиртного

Продажи алкогольной продукции снизились в январе — августе 2025 года на 11,4%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Розничные продажи водки в России упали в январе — августе на 3,9% к уровням аналогичного периода 2024 года, до 47,83 миллиона декалитров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Продажи коньяка за первые восемь месяцев 2025 года снизились на 9,6% до 8,2 млн. декалитров, виноградных вин — на 1,3% — до 37,3 млн. дал.

В целом спиртного в РФ без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи реализовали с начала года до конца лета на 11,4% меньше, чем в те же сроки в 2024 году — 132,55 миллиона декалитров.

В августе сообщалось, что в России на 13,5% сократилось производство этилового спирта.

В июле в стране было произведено 5,17 млн. декалитров, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За семь месяцев нынешнего года производство снизилось на 14,9%, до 41,47. млн декалитров. За этот же период отгрузка продукции сократилась на 19,6%, до 29,96 млн. декалитров.

Ранее сообщалось, что в России стали меньше производить сидра.

