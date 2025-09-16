В Самарской области мужчина не смог устроиться на работу и ограбил магазин

Житель Самары совершил очередную кражу, не сумев найти работу. Об этом сообщает УМВД по области.

Инцидент произошел в поселке Смышляевка Волжского района, туда с целью трудоустройства приехал житель областной столицы. Однако собеседование прошло неудачно, и мужчину не взяли на работу. Тогда он совершил кражу товаров из сетевого магазина на сумму около 2700 рублей, продал похищенное случайным прохожим, а деньги потратил на личные нужды.

Правоохранители установили, что преступление совершил 42-летний самарец, уже отбывающий наказание в исправительной колонии за другие кражи. Мировой суд Волжского района назначил рецидивисту наказание путем частичного сложения с ранее назначенным сроком. В итоге мужчина был оштрафован на 10 тыс. рублей и отправился за решетку на 2 года 7 месяцев.

