Барбер спас жизнь клиенту, заметив шишку на его шее

Mirror: в Англии барбер спас жизнь подростку, увидев шишку у него на шее
В Англии 17-летний Оуэн Норгроув остался жив благодаря внимательности своего парикмахера, который вовремя заметил уплотнение на шее подростка, пишет Mirror.

Инцидент произошел во время стрижки. Орудуя ножницами, барбер заметил необычную шишку на шее клиента и предложил подростку обратиться к врачу. На следующей неделе Оуэн посетил терапевта, который направил его к онкологу. После серии обследований врачи диагностировали у пациента лимфому Ходжкина — редкий вид рака лимфатической системы.

Сразу после постановки диагноза в январе Оуэн начал химиотерапию. Курс лечения длился пять месяцев, и это дало результат. Сейчас Норгроув находится в стадии ремиссии. По словам матери британца, раннее замечание парикмахера позволило диагностировать болезнь на начальной стадии, что существенно увеличило шансы на успешное лечение.

Сам Оуэн подчеркнул, что физическая активность и увлечение спортом помогли ему справляться с болезнью. Он увлекается регби и сельским хозяйством, что, по его словам, укрепило его дух и выносливость в период лечения.

«Когда я увидел его снова после лечения — без волос, но здорового — это были невероятные эмоции. Самое главное, что он победил рак», — прокомментировал барбер.

Ранее в США парикмахерша отстригла 11-летней девочке косы за отказ платить за опоздание.

