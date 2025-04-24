В США парикмахерша отстригла 11-летней девочке косы за отказ платить за опоздание

В США парикмахерша отстригла 11-летней девочке косы, потому что ее мать не стала платить за опоздание на стрижку, пишет Daily Mail.

В парикмахерской Draft Picks в Батон-Руже, штат Луизиана, произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Как пишут СМИ, 11-летняя девочка стала жертвой агрессивных действий стилиста после спора о штрафе за опоздание на 10 минут, что по правилам салона предполагало штраф в размере $25.

Мать школьницы отказалась платить штраф, утверждая, что они уложились в допустимый льготный период. В ответ на это парикмахер схватила ножницы и начала отрезать тщательно заплетенные косы ребенка. Конфликт был заснят камерами наблюдения, а запись позднее появилась в социальных сетях. На видео видно, как американка пыталась защитить дочь, в результате чего получила порез руки.

Бабушка пострадавшей девочки, Кончота Синглтон, выразила возмущение произошедшим. Она подчеркнула, что существуют цивилизованные способы решения подобных споров, и никто не имеет права вершить самосуд. По ее словам, услуги были оплачены заранее, однако стилист сначала отменил запись, а затем повел себя недопустимо агрессивно.

Владелец заведения официально заявил, что сотрудник, участвовавший в инциденте, больше не работает в салоне. Руководство принесло извинения пострадавшей семье и подчеркнуло, что подобное поведение не соответствует стандартам и ценностям их предприятия. В заявлении особо отмечалось, что безопасность и комфорт клиентов являются приоритетами для парикмахерской.

Ранее бывший парикмахер принца Гарри призвал его побриться налысо.