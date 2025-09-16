На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин получил на тайском релакс-массаже теплыми камнями жуткие ожоги

В Череповце мужчина получил на релакс-массаже ожоги и отсудил компенсацию
Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Вологодской области»

Житель Московской области отсудил компенсацию за релакс-массаж в одном из салонов Череповца, с которого он ушел с ожогами. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Согласно материалам дела, летом 2024 года 35-летний мужчина обратился в салон массажа за процедурой «Теплые камни». Во время процедуры клиент почувствовал сильное жжение и прервал сеанс. На спине у него остались отметины от камней, где в последствии образовались ожоги первой и второй степени. Травмы были квалифицированы как вред здоровью

Клиент обратился в суд с требованием компенсировать вред, причиненный во время массажа.

Суд удовлетворил иск частично, обязав салон выплатить мужчине 130 тыс. рублей компенсации морального вреда, покрыть расходы на медикаменты и судебные издержки (около 20 тыс. рублей). Также салон выплатит штраф в 65 тыс. рублей по закону «О защите прав потребителей».

Ранее в Подмосковье школьница хотела облагородить дачный участок и получила жуткие ожоги от борщевика.

