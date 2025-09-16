Max усилит уровень кибербезопасности с помощью технологий Сбера

Платформа Max укрепляет свою систему безопасности, используя комплексные методы защиты. Об этом сообщил член Общественного совета при Минцифры России, директор департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов, комментируя совместную работу VK и Сбера в сфере безопасности.

Отмечается, что стороны усилили совместную работу по внедрению современных антифрод-механизмов и протоколов киберзащиты. Эти решения направлены на своевременное выявление мошеннических схем, отслеживание подозрительных звонков и транзакций, а также обеспечение безопасности пользователей на всех этапах взаимодействия с платформой.

«Методы защиты Max включают в себя как самые современные алгоритмы анализа поведения, так и обучение команд по реагированию на нестандартные киберугрозы», — отметил Маслов.

По его словам, отечественные разработки отличаются от зарубежных сервисов, где основной акцент делается на реакцию после инцидента.

«В отличие от множества зарубежных сервисов, где до сих пор ключевой акцент делается на реакцию по факту инцидентов, отечественные решения внедряют проактивные практики: подозрительная активность фиксируется заранее, а автоматизированные антифрод-системы способны остановить фрод в реальном времени», — подчеркнул он.

Эксперт считает, что такой подход позволяет не только защищать данные пользователей, но и создавать более прозрачную и управляемую экосистему, что особенно важно в условиях растущей цифровизации и новых угроз в киберпространстве.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин добавил, что Max работает по принципу приоритета защиты пользователей и доверия государства.

«Неоднократные примеры доказали, что западные мессенджеры мало заинтересованы в обеспечении безопасности для пользователей в любой стране. Max же работает по другому принципу: приоритетом является защита людей и доверие государства, которое фактически делегировало платформе отдельные социальные функции», — отметил он.

По его мнению, статус платформы обязывает поддерживать максимальный уровень безопасности и регулярно совершенствовать его.

«Неудивительно, что на такую инфраструктуру будут регулярно нацелены фейки и вбросы. И пользователям нужно понимать, что подобные атаки рассчитаны на эмоции, а не на факты», — подчеркнул Немкин.