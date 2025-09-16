На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Части россиян 1 октября повысят пенсию

Части россиян запланировали повысить пенсию с 1 октября
Depositphotos

С 1 октября текущего года пенсии военных пенсионеров будут увеличены на 7,6%. Об этом пишет «Парламентская газета».

Первоначально, в соответствии с апрельскими поправками, планировалось проиндексировать оклады и пенсии военнослужащих и сотрудников силовых ведомств на 4,5%. Однако впоследствии министерство обороны выступило с предложением увеличить коэффициент индексации до 1,076, что соответствует 7,6%.

По словам депутата Государственной думы Алексея Говырина, индексация затронет граждан, получающих пенсионные выплаты за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, при условии, что данные выплаты назначены по линии военной службы. Перерасчет пенсий будет произведен автоматически на основании обновленных окладов.

Кроме того, с 1 октября произойдет увеличение размера выплат для граждан России, достигших возраста 80 лет в сентябре. Им будет выплачиваться надбавка к пенсии в размере 10 221,70 руб. Эта сумма складывается из фиксированной доплаты к страховой пенсии, составляющей 8907,70 руб., и надбавки за уход, равной 1314 руб.

Ранее россиянам рассказали, кто может получать пенсию в 100 тысяч рублей.

