Астрономы анонсировали продолжительный магнитный шторм на Земле

Магнитный шторм на Земле продлится от четырех до шести суток
На Земле зафиксирована мощная геомагнитная буря, самая сильная с начала летнего периода. По словам астрономов, причиной этого явления стало вхождение планеты в зону влияния масштабной корональной дыры на Солнце, пишет ТАСС.

Хотя событие предсказывалось заблаговременно, фактическая интенсивность бури оказалась значительно выше ожидаемой. В настоящее время ее уровень оценивается как третий из пяти возможных.

По прогнозам, продолжительность магнитного шторма составит от четырех до шести дней.

Эксперты подчеркивают, что не следует предполагать непрерывное действие магнитных бурь на протяжении всего прогнозируемого периода. Воздействие корональных дыр отличается переменчивостью: как правило, оно проявляется в виде серии отдельных импульсов длительностью в несколько часов, между которыми наблюдается временная стабилизация обстановки.

Первая половина сентября отметилась высокой геомагнитной активностью. За первые десять дней было зарегистрировано три магнитные бури, что соответствует одному событию в среднем каждые три дня.

Ранее врач рассказала, как пережить мощную магнитную бурю на Земле.

