Названы самые высокооплачиваемые профессии в бьюти-индустрии в России

Парикмахеры возглавили топ самых высокооплачиваемых профессий в бьюти-индустрии
Depositphotos

Самыми доходными в бьюти-индустрии в России оказались парикмахерские услуги: средний ежемесячный доход мастеров составляет 138 тысяч рублей. Таким образом, мастера-парикмахеры сместили на второе место мастеров маникюра с доходом в среднем 95 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров визажисты со средним доходом около 86 тысяч рублей в месяц.

Это показало исследование сервиса Консоль, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Сегодня мы видим смещение спроса: если раньше мастера маникюра были безусловными лидерами по доходам среди самозанятых в бьюти-индустрии, то сейчас на первый план выходят парикмахеры. Это связано с ростом интереса к комплексным бьюти-услугам, когда клиент хочет получить не только стрижку, но и более широкий спектр ухода за волосами», — рассказывает Александр Авдеев, руководитель проектов развития платформы для автоматизации отношений с самозанятыми и ИП «Консоль».

Менее высокий, но также стабильный рост доходов фиксируется у специалистов по фитнесу и йоге (67 300 рублей) и у массажистов (52 700 рублей).

Ранее россиянам объяснили, как выявить некомпетентного мастера по маникюру.

