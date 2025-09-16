Волонтеры провели уборку в самом холодном районе России

Волонтеры проекта «Чистая Арктика» провели масштабные уборки сразу в двух районах Республики Саха (Якутия) – Булонском и Верхоянском, сообщили организаторы.

Верхоянский район считается самым холодным в России — там был зафиксирован исторический температурный минимум – -67,8 °C.

В поселке Батагай волонтеры приводили в порядок смотровую площадку, где раньше работала обогатительная фабрика олова. В поселке Эге-Хайа завершили расчистку территорию старой школы.

В поселке Тикси уборка проходила в заливе Булункан, где находится самый северный порт России.

«В этом году наш проект стартовал из Якутии. Это один из наших наиболее активных регионов. Уборки уже прошли в пяти районах республики. Если позволит погода, уберемся еще в двух. Самое ценное, что мы запустили процесс, и теперь жители самостоятельно в рамках проекта выходят на очистку территорий, на которых живут», – рассказала руководитель волонтерских групп Анастасия Фатерина.

Проект «Чистая Арктика» стартовал пять лет назад. За это время к нему присоединилось 7 700 человек. Они собрали 19 800 тонн отходов и очистили 791 га арктической земли.