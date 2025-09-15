Врача уволили за комментарий в соцсетях по поводу Кирка

Fox News: в США уволили врача за негативный комментарий о судьбе Чарли Кирка

В Вирджинии медицинский работник была уволена после того, как оставил в социальных сетях комментарий по поводу случившегося с американским политическим активистом Чарли Кирком, которому выстрелили в шею во время выступления. Администрация больницы назвала слова сотрудницы «крайне неуместным» и содержащим поддержку насилия, пишет Fox News.

Инцидент произошел в медицинском центре Riverside Walter Reed. В официальном заявлении больницы говорится, что контракт женщиной-анестезиологом расторгли сразу после проверки публикации.

«Мы приняли оперативные меры. Этот человек больше не связан с Riverside Health», — подчеркнули представители медицинской организации.

Как пишут местные СМИ, случай в Вирджинии стал частью более широкой тенденции: после случившегося с Чарли Кирком ряд американцев столкнулись с увольнениями и временными отстранениями от работы из-за их реакции в интернете. Многие публичные посты, поддерживающие насилие или содержащие резкие высказывания в адрес политика, вызвали общественный резонанс и имели серьезные последствия для авторов.

Ранее в США осквернили мемориал памяти Кирка.