Lada Sport Rosneft завоевала два командных кубка на этапе РСКГ

Lada Sport Rosneft сохранила лидерство в классе «Супер-Продакшн»
true
true
true
close
Пресс-служба «Роснефти»

Гоночная команда Lada Sport Rosneft в рамках шестого этапа Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) на автодроме Kazan Ring Canyon одержала победу, завоевав два командных кубка и укрепив статус лучшей команды в классе «Супер-Продакшн». Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что после шести этапов команда уверенно возглавляет как личный, так и командный зачеты.

Текущий лидер Кубка России Леонид Панфилов провел две успешные гонки, завоевав серебро и бронзу. Его напарник Андрей Петухов также показал хорошие результаты, что позволило команде набрать максимальное количество очков в обеих гонках — субботней и воскресной. По итогам этапа Lada Sport Rosneft сохранила лидерство в командном зачете класса «Супер-Продакшн».

В составе команды дебютировал Кирилл Антонов, профессиональный киберспортсмен, ранее неоднократно побеждавший в виртуальном чемпионате Lada Sport Rosneft eChampionship. Несмотря на свой первый опыт в реальных гонках, он финишировал в пятерке сильнейших класса S1600, опередив многих опытных пилотов.

«Роснефть» и Lada Sport Rosneft развивают молодежный спорт и предоставляют возможность юным пилотам выступать на самом высоком уровне. Воспитанники картинговой команды LADA Sport ROSNEFT Junior и победители киберспортивных соревнований уже участвуют в профессиональных гонках Чемпионата России и показывают высокие результаты», — говорится в сообщении.

Напомним, финал Чемпионата России по кольцевым гонкам состоится 10–11 октября на автодроме «Крепость Грозная» в столице Чеченской Республики.

