Сбер открыл образовательное пространство в Высшей школе экономики

Сбер открыл в корпусе НИУ ВШЭ на Покровском бульваре столицы собственную аудиторию. В ней будут проходить лекции и проектные семинары, в свободное время студенты смогут использовать локацию как коворкинг или площадку для собственных мероприятий — от киносеансов до интеллектуальных дебатов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Cтарший вице-президент Сбера Наталья Дудина рассказала, что пространство создано для предоставления студентам новых возможностей. Она уверена, что в новой аудитории «будут рождаться замечательные команды и проекты».

В свою очередь, проректор НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич добавила, что Сбер много лет является стратегическим партнером вуза. «Уверены, что современное и комфортное пространство будет стимулировать продуктивную работу студентов, формировать у них креативное мышление и станет точкой развития партнерства со Сбером», — заявила Мартусевич.

В день открытия аудитории был проведен студенческий фестиваль. Его гости протестировали «умные» устройства, побывали на VR-экскурсиях по цифровому дому, пообщались с командами разных подразделений Сбера, а также узнали про AI-профессии и получили карьерные консультации.

Кроме того, на мероприятии старший вице-президент Сбера Джангир Джангиров рассказал, как алгоритмы ИИ помогают развивать систему принятия решений в банке.