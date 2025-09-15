На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер открыл образовательное пространство в Высшей школе экономики

В Москве появилась аудитория Сбера
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Сбер открыл в корпусе НИУ ВШЭ на Покровском бульваре столицы собственную аудиторию. В ней будут проходить лекции и проектные семинары, в свободное время студенты смогут использовать локацию как коворкинг или площадку для собственных мероприятий — от киносеансов до интеллектуальных дебатов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Cтарший вице-президент Сбера Наталья Дудина рассказала, что пространство создано для предоставления студентам новых возможностей. Она уверена, что в новой аудитории «будут рождаться замечательные команды и проекты».

В свою очередь, проректор НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич добавила, что Сбер много лет является стратегическим партнером вуза. «Уверены, что современное и комфортное пространство будет стимулировать продуктивную работу студентов, формировать у них креативное мышление и станет точкой развития партнерства со Сбером», — заявила Мартусевич.

В день открытия аудитории был проведен студенческий фестиваль. Его гости протестировали «умные» устройства, побывали на VR-экскурсиях по цифровому дому, пообщались с командами разных подразделений Сбера, а также узнали про AI-профессии и получили карьерные консультации.

Кроме того, на мероприятии старший вице-президент Сбера Джангир Джангиров рассказал, как алгоритмы ИИ помогают развивать систему принятия решений в банке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами