В Динском районе Кубани произошел крупный пожар

360.ru: крупный пожар произошел в Динском районе Кубани
360.ru

Крупный пожар произошел в Динском районе Краснодарского края, причиной стало возгорание сухой травы. Об этом сообщает 360.ru, в распоряжении которого появилось видео с места происшествия.

Трава загорелась утром 15 сентября. На кадрах можно заметить, что от места пожара поднимаются клубы густого черного дыма. Площадь пожара уточняется, его ликвидируют 13 спасателей и четыре единицы техники.

Накануне сообщалось, что в селе Кулешовка, расположенном в Азовском районе Ростовской области, произошел ландшафтный пожар. По данным регионального МЧС, огонь охватил камыш и распространился на площади 1,5 тыс. квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 40 человек и 15 единиц техники. В том числе от МЧС РФ было направлено 19 человек, шесть единиц техники.

Как писал Telegram-канал «Это Ростов новости», на трассе возле Кулешовки из-за задымления произошло несколько аварий. Дорога в сторону города Азова была перекрыта.

Telegram-канал «Ростов №1» сообщил, что пламя постепенно подбиралось к жилым домам. При этом Telegram-канал «Ростов Главный — Ростов Новости — 161» написал, что в Кулешовке уже загорелись несколько зданий.

Ранее в Красногорске потушили пожар на строящейся парковке.

