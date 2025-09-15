На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала три потенциально опасных фрукта

Эндокринолог Филатова: виноград, бананы и дыни могут быть опасны для здоровья
true
true
true
close
Freepik.com

Виноград, бананы и дыни могут представлять потенциальную угрозу для здоровья. Об этом рассказала эндокринолог, иммунолог Гульнара Филатова.

Врач подчеркнула, что фрукты традиционно считаются символом здоровья, но они не во всех случаях приносят только пользу. Имеет значение их количество и состояние организма человека.

Филатова отметила, что особую осторожность следует проявлять в отношении винограда. Он богат глюкозой и фруктозой, поэтому может резко поднимать уровень сахара в крови, что является фактором риска для людей с избыточным весом, диабетом или преддиабетом. Кроме того, его употребление является серьезной нагрузкой на поджелудочную железу и печень.

Бананы также стимулируют быстрый подъем сахара в крови и из-за высокого содержания калия могут быть опасны для людей с больными почками.

Употребление дыни может стать причиной резких скачков уровня глюкозы в крови и привести к дискомфорту в пищеварении у людей с чувствительным желудком или склонностью к нарушениям микрофлоры кишечника.

27 августа педиатр Синицына рассказала, что не стоит давать детям до трех лет креветки, арахис и кофе.

Ранее россиянам рассказали, какие консервы являются самыми опасными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами