«Нашли пачку открыток»: российский ученый раскрыл причину своего задержания в Афганистане

Талибы (движение внесено в список террористических организаций) могли задержать в Афганистане российского этнографа Святослава Каверина из-за открыток, которые он купил в местном магазине. Об этом ученый рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Возможно, триггером стало то, что в моих вещах нашли пачку открыток, отпечатанных лет 20 назад, и среди них портреты полевого командира Ахмада Шах Масуда — главного врага «Талибана». Открытки я свободно купил в столичном дукане», — уточнил Каверин.

Этнограф заявил, что задержали его «по чистой случайности, в последний день в Афганистане».

«На въезде в город сотрудник службы безопасности, она же разведка, увидел, что машина набита сумками. Спросил удостоверение личности. Я сказал, что у меня не удостоверение, а паспорт, показал, он взглянул, выхватил из рук мой смартфон и сказал, что задержит минут на пять поговорить. Дальше при грубом обыске посыпались надуманные обвинения: сначала — что я контрабандист, потом — что я преподаю персидский будущим игиловцам (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в РФ), которых Россия могла бы заслать в Афганистан. В общем, шизоидные версии, которые сочиняли на ходу», — поделился ученый.

Он также рассказал, что у талибов «копилось досье» на него — в страну мужчина приезжал уже в шестой раз. При этом у правоохранителей «не было достаточных улик» для ареста при въезде или объявления в розыск. Свое задержание он назвал «произволом местных дураков».

Каверин во время своих поездок в Афганистан собирает материалы о культуре страны. В июле 2025-го его неожиданно задержали, после чего почти месяц о судьбе россиянина не было ничего известно. В сентябре он вернулся в Россию.

Подробнее о том, как Каверин смог избежать тюрьмы, почему при американцах, на его взгляд, в Афганистане было хуже, и что ждет этот регион — в интервью ученого «Газете.Ru».

