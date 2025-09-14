Врио губернатора Ростовской области проголосовал на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в голосовании на выборах главы региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Свой гражданский долг я выполнил — пришел на избирательный участок. Который, кстати, находится в школе, где я учился. Вспомнил детство, когда я по доброй советской традиции сопровождал родителей на голосование именно в воскресенье», — написал он.

По словам Слюсаря, в те годы на избирательных участках царила праздничная атмосфера: звучала музыка, а участникам голосования предлагали пирожки.

«И сегодня мы проголосовали с мамой вместе. Заметил, что сейчас многие пришли на участок целыми семьями, это правильно», — заключил он.

Напомним, 14 сентября в России стартовал единый день голосования, который охватывает 81 регион страны, где проходит более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тыс. мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. Воспользоваться онлайн-платформой намерены более 1,6 млн россиян.