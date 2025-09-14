На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представители КПРФ посетили Общественный инфоцентр в Москве

Представители КПРФ оценили работу экстерриториальных участков в Москве
Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Экстерриториальные участки в Москве, открытые для выборов глав субъектов России, стали интересным экспериментом. Такое мнение высказал секретарь Центрального комитета КПРФ Виктор Царихин.

Вместе с заместителем председателя комитета Госдумы по контролю Георгием Камневым он посетил Общественный информационный центр, где организовано наблюдение за электронным голосованием. С 12 по 14 сентября жители 19 регионов могли проголосовать на 14 экстерриториальных участках в столице.

«Мы видим, что люди знают, куда идти и как пользоваться терминалами для голосования. В Москве все проходит спокойно, нам не поступало сообщений о сбоях или нарушениях», — приводит слова Царихина агентство городских новостей «Москва».

Во время визита представители КПРФ посмотрели коммуникацию с наблюдателями на участках в городе и ознакомились с работой сервиса по наблюдению за электронным голосованием, получившим название «обзервер». Они также узнали, как осуществляется контроль за участками через камеры видеонаблюдения в инфоцентре. Кроме того, они провели видеоконференцию с наблюдателями на одном из экстерриториальных участков, расположенном в торговом центре «Ривьера».

Отмечается, что в этом году голосование проходит на современных терминалах электронного голосования. Для участия в голосовании из Москвы требовалось заранее подать заявление на портале «Госуслуги». Участки размещены в разных районах города, включая центры госуслуг, метро и другие общественные пространства.

Кроме того, каждый участок был оборудован камерами видеонаблюдения, а за процессом следят наблюдатели.

