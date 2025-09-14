Экстерриториальные участки в Москве показали высокую явку

Экстерриториальные избирательные участки в Москве демонстрируют высокий спрос среди жителей регионов, где проходят выборы глав субъектов России. Об этом заявил заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

По его словам, в столице открыты 14 экстерриториальных участков, расположенных в центрах «Мои документы». Несмотря на то, что в Москве в этом году выборы не проводятся, активность избирателей остается высокой. Он подчеркнул, что третий день выборов на этих участках оказывает, что такая форма волеизъявления очень востребована.

«Важно отметить, что эти участки открыты не в обычных местах — это не школы, к которым привыкли. И на всех участках высокая активность. Жители из разных регионов нашей родины голосуют и находят это довольно удобным. Это привлекает внимание. На наших участках никаких происшествий, никаких ситуаций, ничего такого не происходит, потому что высокий стандарт организации выборов в Москве», — отметил Асафов.

Он подчеркнул, что Москва выполняет вспомогательную функцию, обеспечивая доступность, безопасность и прозрачность голосования.

«Это очень высоко оценено голосующими, которые приходят на участки. Надо отметить, что уже более половины зарегистрировавшихся избирателей проголосовало. Этот эксперимент показал востребованность такой формы волеизъявления. Я думаю, что будут обобщены все впечатления и от избирателей, и от участковых избирательных комиссий, и от наблюдателей», — сказал политолог.

По мнению Асафова, формат экстерриториальных участков может быть рассмотрен для применения на других выборах в будущем.

«На всех избирательных участках экстерриториальных находятся общественные наблюдатели, которых направила Общественная палата города Москвы. Но они сами — представители общественных палат субъектов России, где проходят такие выборы», — уточнил он.

Кроме того, на участках присутствуют наблюдатели от парламентских партий. Все они прошли обучение на базе Общественной палаты Москвы совместно с представителями Московской городской избирательной комиссии.

«Голосование проходит штатно, на высоком уровне организации, доверия, интереса избирателей. Наблюдатели следят за законностью соблюдением всех процедур. В Москве работает общественный информационный центр, где осуществляется видеонаблюдение», — добавил Асафов.