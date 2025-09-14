Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева с юбилеем. Поздравление было опубликовано в официальном Telegram-канале парламентария.

По словам Романова, профессионализм, преданность закону и государственный подход позволяют Медведеву достигать успехов на высоких должностях.

Депутат напомнил, что годы президентства Дмитрия Медведева ознаменовались запуском программы модернизации российской экономики, преодолением последствий мирового экономического кризиса и началом активной борьбы с коррупцией.

«Руководя правительством Российской Федерации, Дмитрий Медведев добился значимых результатов в укреплении социально-экономической стабильности в стране», — заявил Романов.

Парламентарий также подчеркнул роль Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности. По его мнению, деятельность политика способствует формированию позитивного отношения мирового сообщества к России и ее действиям против киевского неонацизма.

«Поздравляю Дмитрия Медведева с юбилеем, желаю крепкого здоровья и новых успехов на службе нашему отечеству!» — добавил Михаил Романов.