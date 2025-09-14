На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Михаил Романов поздравил Дмитрия Медведева с юбилеем

Депутат Романов отметил вклад Медведева в развитие России
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева с юбилеем. Поздравление было опубликовано в официальном Telegram-канале парламентария.

По словам Романова, профессионализм, преданность закону и государственный подход позволяют Медведеву достигать успехов на высоких должностях.

Депутат напомнил, что годы президентства Дмитрия Медведева ознаменовались запуском программы модернизации российской экономики, преодолением последствий мирового экономического кризиса и началом активной борьбы с коррупцией.

«Руководя правительством Российской Федерации, Дмитрий Медведев добился значимых результатов в укреплении социально-экономической стабильности в стране», — заявил Романов.

Парламентарий также подчеркнул роль Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности. По его мнению, деятельность политика способствует формированию позитивного отношения мирового сообщества к России и ее действиям против киевского неонацизма.

«Поздравляю Дмитрия Медведева с юбилеем, желаю крепкого здоровья и новых успехов на службе нашему отечеству!» — добавил Михаил Романов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами