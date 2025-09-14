Монтажер рассказал, какие сцены чаще всего вырезают из фильмов

Большая часть материала вырезается еще до финального монтажа фильма, рассказал «Газете.Ru» российский монтажер и режиссер Владимир Марков, который работал над фильмами «Generation П», «День Д», сериалами «Кости», «Три сестры», «Учености плоды», «Зона дискомфорта» и телеспектаклем «Война и Мир».

Производство так устроено, что до экрана доходит только небольшая часть снятого материала. В процессе чернового монтажа выкидываются все неудачные дубли, при многокамерной съемке выбирается материал с нужной камеры.

«Например, в «Учености плоды» есть сцены боев: партизаны против фашистов. Почти все участники боя снимались отдельно от начала до конца сцены, но в монтаж попадает только маленькая часть этого материала. Есть специальный термин — «полезный метраж». Соотношение «полезного» к снятому зависит от динамичности фильма и монтажа: в драме — 1:4, а в боевике на минуту фильма могут снять и несколько десятков минут чернового материала», — объяснил он.

Когда весь «полезный» материал смонтирован, получается черновая сборка фильма. Обычно она на 10% длиннее, чем финальный вариант. На этом этапе начинается самое сложное: как вырезать так, чтобы не испортить. Монтаж — это не только про «склеить», но и во многом про «вырезать».

«Самое первое, что обычно идет под нож, — «входы-выходы». Например, в «Лунатиках» есть линия полицейского расследования, в процессе которого детектив ходит по разным местам, собирает показания. В процессе съемок сложно предсказать, насколько важны для сюжета его физические передвижения, поэтому сняли много вариантов, из которых в финальный монтаж вошла только часть», — рассказал монтажер.

Кроме того, стараются вырезать повторы. Бывает, что в сценарии какая-то сцена казалась развитием сюжета, но при монтаже оказывается, что то, что она объясняла, уже и так понятно. Такая сцена выкидывается, чтобы зрителю не было скучно.

«Бывают случаи, когда вырезают отличную сцену — просто потому что «не влезло»

В киношколах есть расхожее выражение: «От хороших сцен надо отказываться легко». Дело в том, что если вы вырезаете неудачную сцену или материал с техническим браком, значит вы вынуждены это убрать. Если же вырезается удачная сцена, значит она действительно не нужна, без нее фильм становится лучше. Иногда эти сцены потом вставляют в качестве дополнительных материалов или в режиссерскую версию фильма. Хотя бывает и наоборот. Есть режиссерская версия фильма «Generation П» — многие ее посмотрели и не поняли, что же там есть такого, чего не было в прокатной. Фильм про рекламу, и, конечно же, там много рекламных роликов, некоторые из которых тормозили сюжет, хотя как отдельные сцены были хорошими. Вырезать их было нельзя из-за контрактов, а вот в режиссерской версии от них избавились, и фильм стал гораздо динамичнее, особенно ближе к финалу», — отметил он.

Кино — коллективный труд, и каждый может высказаться по поводу финального монтажа. Но как раз от актеров бывает очень мало просьб. Обычно они хотят вырезать что-то, где им не нравится, как они сыграли или как они выглядят.

«С продюсерами немного сложнее, но от них, как правило, не поступает конкретных предложений. Они просто просят что-то сделать покороче, быстрее перейти к новому эпизоду и тому подобное. И связано это не с тем, что неинтересно или скучно, а с тем, что существуют определенные рамки для длины фильма — прокатчики часто ограничивают общий хронометраж, а на ТВ существует эфирная сетка», — заявил эксперт.

Просьбы бывают связаны с необходимостью соблюдать возрастные ограничения. Например, в процессе монтажа вешается 13+ на изначально недетский фильм. Тогда приходится «прятать» некоторые вещи, но речь не о целых сценах, а об отдельных эпизодах. Например, в «Ряде 19» продюсеры высказывали пожелания убрать особо страшные и кровавые сцены, но довольно быстро все поняли, что без них ужастик не работает, а потому смирились с 18+.

Монтажер также рассказал, бывает ли, что финал фильма полностью меняется уже на этапе монтажа.

«С фильмами такое случается крайне редко — настолько, что потом об этом складывают легенды. А вот с финалами отдельных серий так происходит почти всегда.

Фильм — это готовое произведение, он написан и снят как законченная история. А каждый эпизод сериала, с одной стороны, должен чем-то кончаться, чтобы зритель не чувствовал, что он просто так потратил час жизни, а с другой, — обещать продолжение, чтобы все захотели смотреть следующую серию. Конечно, сценаристы стараются соблюдать баланс завершенности и незавершенности, но часто бывает так, что на экране все начинает выглядеть не так, как на бумаге, и баланс нарушается. В «Содержанках» мы почти в каждой серии меняли финалы. Где-то просто переставляя сцены местами, иногда разрезали сцену на части, и часть шла в одну серию, а часть — в другую. А пару эпизодов вообще почти целиком поменяли местами: сначала почти целиком серия и финал от другой, а потом другая серия с финалом от предыдущей», — отметил эксперт.

Монтажер ответил также, есть ли сцены, за которые обидно, что зритель их так и не увидел.

«В «Лунатиках», например, вырезали не просто сцену, а огромный эпизод в поезде. Сценарий был построен таким образом, что в начале героиня едет на поезде и вспоминает все события фильма и в финале приезжает к сыну. Но в фильме и без этого было много воспоминаний, и сюжет становился запутаннее. Еще во время съемок решили снять поезд, но поставить его в конец. В процессе монтажа стало понятно, что эпизод хоть и хороший, но только затягивает фильм, поэтому от него отказались. Было обидно терять его: это целая история, почти самостоятельное кино. Именно поэтому, немного доработав, мы сделали из него отдельную короткометражку «Родительский день», — рассказал он.

