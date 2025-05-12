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Менее 20% фильмов с господдержкой стали прибыльными в России в 2024 году

Большинство фильмов с господдержкой стали убыточными в 2024 году в России
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КГ PROGRESS

Исследовательский центр Коммуникационной группы PROGRESS опубликовал итоги анализа прокатной эффективности российских фильмов с государственной поддержкой за 2024 год. Согласно данным исследования, лишь шесть проектов смогли выйти на окупаемость — это 19% от общего количества отечественных картин, вышедших в 2024 году. Большинство релизов — 26 из 32 фильмов — показали убыточные результаты, несмотря на полученные субсидии.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Абсолютным лидером стал «Холоп 2», который при поддержке в 450 млн рублей обеспечил рекордную прибыль — более 2,3 млрд рублей сверх затрат. Фильм привлек 9,8 млн зрителей, став самым популярным релизом года. В тройке лидеров также оказались «Бременские музыканты»: фильм заработал 836 млн рублей и «Лед 3» – 656 млн рублей при вложениях в 700 млн и 250 млн соответственно.

На другом полюсе оказалась картина «Федя. Народный футболист» — крупнейший провал года. Фильм не добрал до окупаемости более миллиарда рублей, став антирекордсменом по возврату вложений — доля государственного финансирования картины составила 125 млн рублей.

«Сама по себе господдержка не гарантирует успеха. Эффективность проявляется не в объеме вложений, а в умении производить кино, которое интересно массовой аудитории. Высокий бюджет — это только стартовая возможность. Без продуманной стратегии и сильного содержания он легко превращается в риск, а не инвестицию», — комментирует Дмитрий Солопов, основатель КГ PROGRESS.

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