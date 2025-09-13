В Подмосковье назвали количество вакцинированных от гриппа детей

Более 100 тыс. детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье

В Московской области в рамках масштабной кампании по вакцинации взрослого и детского населения более 100 тыс. детей привились от гриппа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Жителям напомнили, что прививку от гриппа можно сделать в детской поликлинике, а также в образовательных учреждениях.

«Чтобы успел выработаться иммунитет после вакцинации, важно пройти ее как можно скорее», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он добавил, что вакцина позволит защитить ребенка от опасных осложнений гриппа.

«Всего в 2025 году планируется привить более 1,1 млн детей», — сказал Забелин.

Для вакцинации применяются современные и безопасные вакцины «Ультрикс квадри» и «Совигрипп». Перед вакцинацией педиатр проводит осмотр. При отсутствии противопоказаний ребенку дают направление на прививку.