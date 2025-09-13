В ОП РФ высоко оценили возможность выборов глав регионов в Москве

Выборы глав регионов РФ в Москве проходят в штатном режиме, заявила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.

Она отметила, что общественные палаты регионов, где проходят выборы, активно взаимодействуют с Общественной палатой Москвы по вопросам осуществления наблюдения на участках.

«Общественные наблюдатели внимательно следят за тем, как проходит голосование. На текущий момент все проходит в штатном режиме. Проблем зафиксировано не было», — сказала она.

Булгакова также высоко оценила возможность проведения голосования на экстерриториальных участках в Москве.

«Внутри России некоторые жители могут находиться в Москве в командировке, на учебе или просто путешествовать. Получилось так, что процедура голосования совпала с Днем города. Это, безусловно, привлекает туристов со всей России», — отметила она.

По словам члена российской ассоциации политических консультантов (РАПК), руководителя проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Владимира Шаповалова, эксперимент в Москве уже сейчас можно признать удачным и успешным.

«Разумеется, этот опыт будет продолжен. Москва в очередной раз задает стандарты и формирует практики, которые могут быть использованы в других субъектах РФ», — сказал он.

Напомним, с 12 по 14 сентября жители 19 регионов смогут проголосовать на выборах высших должностных лиц на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве.