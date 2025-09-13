На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ОП РФ высоко оценили возможность выборов глав регионов в Москве

Член ОП РФ Булгакова: выборы в Москве проходят в штатном режиме
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Выборы глав регионов РФ в Москве проходят в штатном режиме, заявила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.

Она отметила, что общественные палаты регионов, где проходят выборы, активно взаимодействуют с Общественной палатой Москвы по вопросам осуществления наблюдения на участках.

«Общественные наблюдатели внимательно следят за тем, как проходит голосование. На текущий момент все проходит в штатном режиме. Проблем зафиксировано не было», — сказала она.

Булгакова также высоко оценила возможность проведения голосования на экстерриториальных участках в Москве.

«Внутри России некоторые жители могут находиться в Москве в командировке, на учебе или просто путешествовать. Получилось так, что процедура голосования совпала с Днем города. Это, безусловно, привлекает туристов со всей России», — отметила она.

По словам члена российской ассоциации политических консультантов (РАПК), руководителя проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Владимира Шаповалова, эксперимент в Москве уже сейчас можно признать удачным и успешным.

«Разумеется, этот опыт будет продолжен. Москва в очередной раз задает стандарты и формирует практики, которые могут быть использованы в других субъектах РФ», — сказал он.

Напомним, с 12 по 14 сентября жители 19 регионов смогут проголосовать на выборах высших должностных лиц на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами