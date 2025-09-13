Концерты в честь участников СВО пройдут в День города в столице

В Москве в День города артисты из новых регионов исполнят патриотические песни в честь участников СВО, сообщается на сайте mos.ru.
На одной из площадок «Московских сезонов» пройдут концерты певица Елизаветы Ласавской из хутора на границе ЛНР и ДНР.
Также для участников СВО выступит заслуженный артист ЛНР, участник спецоперации и член общественного совета президентской образовательной программа «Время Героев» Сергей Чуйков.
Кроме того, выступит и Александр Елкин из ЛНР.
