Концерты в честь участников СВО пройдут в День города в столице

Артисты из новых регионов исполнят патриотические песни в День города
В Москве в День города артисты из новых регионов исполнят патриотические песни в честь участников СВО, сообщается на сайте mos.ru.

На одной из площадок «Московских сезонов» пройдут концерты певица Елизаветы Ласавской из хутора на границе ЛНР и ДНР.

Также для участников СВО выступит заслуженный артист ЛНР, участник спецоперации и член общественного совета президентской образовательной программа «Время Героев» Сергей Чуйков.

Кроме того, выступит и Александр Елкин из ЛНР.

Напомним, проект «Лето в Москве» направлен на укрепление общественных и семейных связей, а также личностное развитие его участников.

