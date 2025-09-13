В Москве прошел техномитап для разработчиков, инженеров и исследователей, сообщает пресс-служба Сбера.

Сбер выступил ключевым партнером и активным участником мероприятия.

В рамках техномитапа гости ознакомились с технологиями генеративного ИИ и мультиагентными системами.

Также на мероприятии эксперты Сбера рассказали об основных принципах обучения и взаимодействия ИИ-агентов друг с другом и с человеком.

«Big Tech Night — это про людей, которые создают технологии. Мы делимся не только знаниями, но и атмосферой, в которой рождаются новые идеи», — отметила старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Наталья Дудина.

Кроме того, в рамках Big Tech Night прошел «квартирник» команды Сбера, на котором обсуждались профессиональные вызовы и секреты внутренней инженерной структуры.