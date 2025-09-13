На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпромторг РФ раскрыл определение термина «русская кухня»

Минпромторг: русская кухня — бренд, основанный на ассоциирующихся с РФ блюдах
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Министерство промышленности и торговли России в методических рекомендациях дало определение термину «русская кухня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В методичках говорится, что русская кухня является кулинарным брендом, который представляет из себя совокупность наименований блюд, кулинарных техник, визуальных характеристик, которые устойчиво ассоциируются с Россией.

В Минпромторге отметили, что на протяжении столетий русская кухня развивалась на основе использования местных продуктов, создания собственных блюд и кулинарных приемов, успешной адаптации гастрономического опыта народов, входящих в Российскую империю, СССР и Российскую Федерацию.

В ведомстве добавили, что сегодня в России проживают более 190 народов, которых исторически объединяет русская кухня, в том числе ее советский период. Отмечается, что практически в каждой российской семье готовят сырники, каши, борщ, уху, оливье, селедку под шубой, студень, жарят блины, квасят капусту и солят огурцы.

Ранее сообщалось, что в стандарт русской кухни войдут чиненые гуси и еще более 200 блюд.

