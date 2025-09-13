В Петропавловске-Камчатском отменили угрозу цунами. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону, передает ТАСС.

«Отмена угрозы цунами в Петропавловско-Камчатском городском округе», — говорится в сообщении.



В ночь на 13 сентября у восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение, эпицентр которого находился в 123 км от Петропавловска-Камчатского. В пресс-службе Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» заявили, что магнитуда подземных толчков составила 6,3. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН выразила уверенность, что магнитуда землетрясения могла достигнуть 7,7.

Ранее на Северных Курилах объявили угрозу цунами.