Глава областной думы Тулы внесен в базу «Миротворца»

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский внесен в украинскую базу «Миротворец». Его персональные данные опубликованы на сайте.

На ресурсе Дубровский обвиняется в «сознательном нарушении государственной границы, финансировании и снабжении войск, а также организации пропагандистских мероприятий».

Андрей Дубровский является ветераном специальной военной операции. Также он неоднократно оказывал помощь российским бойцам в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что сайт «Миротворец» является украинским интернет-ресурсом, на котором выкладываются персональные данных людей, представляющих, по мнению составителей базы, опасность для Украины.