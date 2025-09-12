На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава областной думы Тулы внесен в базу «Миротворца»

Данные председателя Тульской облдумы Дубровского опубликованы на «Миротворце»
true
true
true
close
Тульская областная Дума

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский внесен в украинскую базу «Миротворец». Его персональные данные опубликованы на сайте.

На ресурсе Дубровский обвиняется в «сознательном нарушении государственной границы, финансировании и снабжении войск, а также организации пропагандистских мероприятий».

Андрей Дубровский является ветераном специальной военной операции. Также он неоднократно оказывал помощь российским бойцам в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что сайт «Миротворец» является украинским интернет-ресурсом, на котором выкладываются персональные данных людей, представляющих, по мнению составителей базы, опасность для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами