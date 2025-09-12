На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич несколько месяцев забирал миллионы из сейфа на работе

В Москве сотрудник дизайнерской фирмы похитил из сейфа компании 14 млн рублей
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в краже денег работодателя. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Оперативники установили, что мужчина занимал должность офисного работника в компании, которая занимается разработкой и реализацией дизайн-проектов. Воспользовавшись доступом к сейфу, подозреваемый несколько месяцев забирал оттуда деньги. В общей сложности предприниматель не досчитался 14 млн рублей.

Мужчина признался, что все деньги тратил на биржевые операции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Карелии сотрудник почты украл в ветеранов почти полмиллиона рублей.

