В Карелии работник почты украл деньги, выделенные ветеранам ко Дню Победы

В Карелии сотрудник почты украл у ветеранов почти полмиллиона рублей

В Петрозаводске задержали подозреваемого в присвоении выплат для ветеранов ко Дню Победы, работник почты украл почти полмиллиона рублей и проиграл деньги на ставках. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В правоохранительные органы обратилась 86-летняя жительница Петрозаводска. Она рассказала, что не получила выплату в размере 80 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выяснилось, что к краже денег оказался причастен 34-летний работник почтового отделения. Злоумышленник подделал подпись получателя в квитанции и присвоил вверенные ему денежные средства.

«Также установлена его причастность к еще пяти аналогичным преступлениям. Причиненный ущерб составил 480 тысяч рублей. В ходе опроса мужчина пояснил, что похищенное потратил на азартные игры и ставки на спорт», — сообщила Ирина Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

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