Мужчина годами насиловал дочь и не пожелал раскаиваться в преступлении

В Сингапуре отец, насиловавший дочь три года, отказался раскаиваться

В Сингапуре местный житель предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает The Straits Times.

По информации издания, первые неприличные знаки внимания девочка получила в 13 лет. От намеков мужчина постепенно перешел к действиям и совращал дочь три года.

В итоге несовершеннолетняя набралась смелости и рассказала о случившемся матери. После этого женщина развелась с супругом и обратилась с заявлением в полицию.

Преступник отказался раскаиваться. По данным СМИ, прокурор запросил для него наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Ранее в Индии 11-летнюю девочку несколько месяцев насиловал 40-летний женатый сосед.