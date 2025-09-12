На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина годами насиловал дочь и не пожелал раскаиваться в преступлении

В Сингапуре отец, насиловавший дочь три года, отказался раскаиваться
true
true
true
close
Dr David Sing/Shutterstock/FOTODOM

В Сингапуре местный житель предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает The Straits Times.

По информации издания, первые неприличные знаки внимания девочка получила в 13 лет. От намеков мужчина постепенно перешел к действиям и совращал дочь три года.

В итоге несовершеннолетняя набралась смелости и рассказала о случившемся матери. После этого женщина развелась с супругом и обратилась с заявлением в полицию.

Преступник отказался раскаиваться. По данным СМИ, прокурор запросил для него наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Ранее в Индии 11-летнюю девочку несколько месяцев насиловал 40-летний женатый сосед.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами