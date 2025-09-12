Вадим Ковалев назвал количество проголосовавших на экстерриториальных участках

Вадим Ковалев: первый день голосования в столице проходит в штатном режиме

Первый день голосования на экстерриториальных участках в столице проходит штатно, заявил агентству городских новостей «Москва» председатель общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

«Уже 6 тыс. избирателей из числа подавших заявление проголосовали на участках в разных округах столицы», — сказал он.

Ковалев добавил, что участки открылись в 8 часов утра.

«На каждом экстерриториальном участке находятся общественные наблюдатели, а также наблюдатели от парламентских партий.

Напомним, с 12 по 14 сентября жители 19 регионов смогут проголосовать на выборах высших должностных лиц на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве.