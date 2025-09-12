Леонид Слуцкий высоко оценил работу экстерриториальных участков в Москве

Леонид Слуцкий: участки для голосования в Москве расположены в доступных местах

Экстерриториальные участки для голосования расположены в самых доступных и проходимых местах Москвы, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время посещения избирательного участка на станции метро «Курская».

«Гости столицы, жители других регионов могут реализовать свое конституционное право, даже находясь вдали от дома. Участки расположены в МФЦ, торговых центрах и на станциях метро. Это беспрецедентно удобно и технологично», — сказал он.

Слуцкий добавил, что партия выставила наблюдателей, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процесса.

Напомним, с 12 по 14 сентября жители 19 регионов смогут проголосовать на выборах высших должностных лиц на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве.