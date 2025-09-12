На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ирина Яровая посетила московский экстерриториальный участок в «Афимолл Сити»

Ирина Яровая: жители регионов впервые могут выбрать своего губернатора в Москве
Владимир Федоренко/РИА Новости

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая посетила один из экстерриториальных участков для голосования жителей регионов в Москве, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Она отметила, что жители других регионов впервые имеют возможность принять участие в выборе губернатора на экстерриториальных участках в Москве.

«Как житель Камчатки, я сегодня имею возможность принять участие в выборах губернатора Камчатского края, проголосовав на московском избирательном участке по месту моей работы», — сказала она.

Также Яровая оценила работу участка и узнала алгоритмы работы членов избирательной комиссии.

Напомним, с 12 по 14 сентября жители 19 регионов смогут проголосовать на выборах высших должностных лиц на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве.

