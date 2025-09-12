Cегодня европейские политики не живут интересами своих избирателей. Европейцы, подменяя ценности, подменили и свое сознание. Об этом заявил на прошедшем в Гатчине международном форуме «Традиционные ценности как основа диалога культур» глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Главными темами мероприятия стали укоренившиеся нормы, вызовы многополярного мира и попытки Запада переписать историю, включая историю Второй мировой войны.

«Нас объединяют духовные ценности и любовь ко всему прекрасному. Это невозможно запретить санкциями. Мы открыты: с нашей стороны пункты пропуска готовы принять гостей, а с той — строят непонятные заборы и не могут объяснить сами себе, от чего ограждаются», — отметил Дрозденко.

Он добавил, что сейчас в Европе наблюдается огромная пропасть между тем, что нужно людям, и что продвигают европейские политики. Половина из них, по мнению главы Ленобласти, живут уже не в реальном мире, а в виртуальном мире.

«Что самое страшное, иногда им больше нужно одобрение внешнее, чем одобрение жителей своей страны. Такое всегда происходит, когда ты отказываешься от традиционных ценностей, в том числе христианства, не понимая, что ты поставишь взамен», — подчеркнул Дрозденко.