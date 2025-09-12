На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленинградской области обсудили вызовы многополярного мира

Губернатор Дрозденко: европейцы, подменяя ценности, подменили и свое сознание
true
true
true
close
Shutterstock

Cегодня европейские политики не живут интересами своих избирателей. Европейцы, подменяя ценности, подменили и свое сознание. Об этом заявил на прошедшем в Гатчине международном форуме «Традиционные ценности как основа диалога культур» глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Главными темами мероприятия стали укоренившиеся нормы, вызовы многополярного мира и попытки Запада переписать историю, включая историю Второй мировой войны.

«Нас объединяют духовные ценности и любовь ко всему прекрасному. Это невозможно запретить санкциями. Мы открыты: с нашей стороны пункты пропуска готовы принять гостей, а с той — строят непонятные заборы и не могут объяснить сами себе, от чего ограждаются», — отметил Дрозденко.

Он добавил, что сейчас в Европе наблюдается огромная пропасть между тем, что нужно людям, и что продвигают европейские политики. Половина из них, по мнению главы Ленобласти, живут уже не в реальном мире, а в виртуальном мире.

«Что самое страшное, иногда им больше нужно одобрение внешнее, чем одобрение жителей своей страны. Такое всегда происходит, когда ты отказываешься от традиционных ценностей, в том числе христианства, не понимая, что ты поставишь взамен», — подчеркнул Дрозденко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами