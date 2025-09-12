На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Почти каждый пятый россиянин не пользуется интернетом

Опрос показал, что порядка 18% россиян не пользуются интернетом
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Почти каждый пятый россиянин (18%) не пользуется интернетом. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По результатам опроса можно выделить тенденцию — чем старше возраст у опрашиваемых, тем больше среди них людей, не пользующихся интернетом.

Среди сограждан старше 60 лет не пользуются интернетом около половины (46%), среди россиян 46-60 лет - почти каждый шестой (16%), среди респондентов в возрасте от 31 года до 45 лет эта доля составляет 3%, среди молодёжи 18-30 лет — 1%, отмечают социологи.

Опрос проводился с 22 по 24 августа этого года в 51 регионе РФ. Возраст респондентов составил от 18 до 97 лет.

Уровень зависимости россиян от интернета и социальных сетей также показал другой опрос. Он показал, почти две трети россиян (65,9%) не расстаются со своим смартфоном даже в ванной и туалете. Опрос показал, что для подавляющего большинства граждан гаджет стал неотъемлемой частью жизни, а процесс фотографирования превратился в ритуал, часто не связанный с желанием поделиться контентом.

Ранее опрос показал, что каждый четвертый россиянин мечтает полететь на Марс.

